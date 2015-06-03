Бразильський екс-футболіст і тренер Зіку може зайняти місце голови ФІФА

Таке рішення він прийняв після того, як стало відомо, що нинішній глава ФІФА Йозеф Блаттер йде у відставку. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

На своїй сторінці у "Фейсбуці" 62-річний Зіку (Артур Антуніс Коїмбра), який тренує зараз індійський футбольний клуб Гоа, написав, що не бачить причин відмовлятися від такої спроби.

"Чому б і ні. Все моє життя пов'язане з футболом, це моя пристрасть. До футболу я завжди ставився серйозно і з повагою – і в Бразилії, і в інших країнах, де я бував", - написав він, підкресливши, що поки ще роздумує над цією ідеєю.

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Зіку вважається кращим футболістом найбільш популярного бразильського клубу "Фламенко". Він брав участь у трьох чемпіонатах світу. У 1990-ті роки був міністром спорту Бразилії.

Швейцарець Йозеф Блаттер через корупційний скандал оголосив про відхід з поста президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) через чотири дні після переобрання на п'ятий термін.