Бразильський екс-футболіст і тренер Зіку може зайняти місце голови ФІФА
Знаменитий колишній бразильський футболіст Зіку має намір поборотися за місце голови Міжнародної федерації футболу.
Таке рішення він прийняв після того, як стало відомо, що нинішній глава ФІФА Йозеф Блаттер йде у відставку. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
На своїй сторінці у "Фейсбуці" 62-річний Зіку (Артур Антуніс Коїмбра), який тренує зараз індійський футбольний клуб Гоа, написав, що не бачить причин відмовлятися від такої спроби.
"Чому б і ні. Все моє життя пов'язане з футболом, це моя пристрасть. До футболу я завжди ставився серйозно і з повагою – і в Бразилії, і в інших країнах, де я бував", - написав він, підкресливши, що поки ще роздумує над цією ідеєю.
Читайте такожСША хочуть отримати свідчення проти Блаттера від обвинувачених у корупції чиновників ФІФА - ЗМІ
Зіку вважається кращим футболістом найбільш популярного бразильського клубу "Фламенко". Він брав участь у трьох чемпіонатах світу. У 1990-ті роки був міністром спорту Бразилії.
Швейцарець Йозеф Блаттер через корупційний скандал оголосив про відхід з поста президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) через чотири дні після переобрання на п'ятий термін.