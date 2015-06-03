США хочуть отримати свідчення проти Блаттера від обвинувачених у корупції чиновників ФІФА - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, "співробітники правоохоронних органів підтвердили, що він (Блаттер) опинився в центрі федерального розслідування за звинуваченнями в корупції".

Зокрема, проти Блаттера хочуть завести справу, намагаючись домогтися співробітництва від деяких чиновників ФІФА, обвинувачених у корупції.

Читайте також"Інтерпол оголосив у розшук двох колишніх співробітників ФІФА "Блаттер протягом кількох днів намагався відсторонитися від того, що відбувається, однак деякі офіційні особи США на умовах анонімності заявили, що сподіваються завести проти нього справу, домігшись співробітництва деяких чиновників ФІФА, яким були пред'явлені звинувачення, і зайнятися вищими ешелонами організації", - йдеться в матеріалі газети.

Читайте такожПорошенко про Блаттере: Його відставка дає надію на скасування корупційних рішень ФІФАРаніше УНІАН повідомляв, що швейцарець Йозеф Блаттер оголосив про відставку з поста президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) через чотири дні після переобрання на п'ятий термін.