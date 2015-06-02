"Інтерпол" оголосив у розшук двох колишніх співробітників ФІФА

Двоє колишніх співробітників Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) - колишній віце-президент організації Джек Уорнер і колишній глава Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) Ніколас Леос - оголошені в розшук "Інтерполом".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційний сайт організації.

Як повідомлялося, 27 травня суд США виніс офіційне звинувачення щодо дев'яти чиновників ФІФА і п'яти керівників компаній, пов'язаних з діяльністю організації за підозрою в корупції та відмиванні грошей, серед яких значаться імена Леоса і Уорнера. У Цюріху було затримано сімох високопоставлених чиновників ФІФА. Затримання проходили напередодні конгресу ФІФА, в ході якого 29 травня президент організації Йозеф Блаттер був переобраний на п'ятий термін.

У вівторок Йозеф Блаттер оголосив, що подасть у відставку з поста президента ФІФА на екстреному конгресі організації, який пройде в період з грудня 2015 року по березень 2016-го.