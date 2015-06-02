У ФІФА планують обрати нового президента не раніше грудня

Як заявив глава комітету незалежного аудиту ФІФА Доменіко Скала, за планом наступний конгрес організації повинен був відбутися в наступному травні, однак у зв'язку з виборами президента його можуть перенести на більш ранній термін, повідомляє Російська служба ВВС.

При цьому Скала пояснив, що провести конгрес істотно раніше все одно не вийде, оскільки правила ФІФА зобов'язують організацію розсилати повідомлення про позаплановані заходи за чотири місяці.

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Крім того, на думку представника ФІФА, ще деякий час займе висування кандидатів і підготовка ними власних програм розвитку організації. У зв'язку з цим конгресу варто очікувати з грудня нинішнього року по березень наступного.

Як повідомляв УНІАН, президент ФІФА Зепп Блаттер, переобраний минулої п'ятниці на новий термін,у вівторок повідомив про рішення піти у відставку на тлі корупційного скандалу в організації.