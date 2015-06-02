Путін вважає, що дорогі "легіонери" шкодять російському спорту

"У світі багато прикладів, коли види спорту успішно розвиваються в регіонах. Ось на це треба витрачати, а не заради престижу купувати іноземців за непрозорими і часто необґрунтованим цінами, - заявив Путін на засіданні ради при президенті Росії з розвитку фізкультури і спорту, повідомляє Російська служба ВВС.

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Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін заявив, що скандал навколо арешту чиновників Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) в Швейцарії, не має стосунку до Росії.

"Не знаю. Нас це не стосується", - сказав Путін.