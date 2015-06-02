Блаттер оголосив, що йде з посади президента ФІФА

Про це рішення Блаттер оголосив на екстреній прес-конференції у вівторок.

"Я ціную ФІФА найбільше і намагаюся робити найкраще для футболу і організації. Я вирішив, що потрібно продовжувати вибиратися. Вибори закінчилися, але виклики не закінчилися. ФІФА потрібна реструктуризація, делегати ФІФА дали мені мандат. Але він не підтримується іншими членами ФІФА, клубами. Тому я прошу скликати спеціальний конгрес якомога швидше, щоб обрати мого наступника", — цитує Блаттера РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, 27 травня, перед початком конгресу ФІФА, у Швейцарії за підозрою в корупції були затримані семеро високопоставлених функціонерів організації, серед них - віце-президенти Джеффрі Уебб і Еухенио Фігередо. Після цього розгорівся конфлікт, в ході якого керівництво УЄФА виступило проти Блаттера. Керівник європейської організації Мішель Платіні закликав Блаттера піти з ФІФА і погрожує бойкотом змагань під егідою ФІФА з боку європейських команд. Втім, Блаттеру вдалося в п'ятий раз поспіль перемогти на виборах президента ФІФА.