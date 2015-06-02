Молодіжна збірна України війшла у фінал Кубку Лобановського

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився півфінальний матч Меморіалу Валерія Лобановського, в якому збірна України приймала команду Молдови і виграла у суперника з рахунком 5:0, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Матч проходив за повної переваги господарів поля, які вже на 11-й хвилині гри відкрили рахунок. Штрафний удар з 23-х метрів у виконанні півзахисника української "молодіжки" Андрія Блізніченко виявився влучним - 1:0. На 33-й хвилині атака збірної України другим темпом закінчилася неочікуваним для захисників пасом Блізніченка на форварда Дениса Безбородька, який з правого краю штрафного майданчику поцілив у верхній кут воріт - 2:0.

На початку другого тайму, на 48-й хвилині, воротар збірної Молдови Даніель Влас невпевнено зіграв на виході, нейтралізуючи подачу з лівого флангу, й Іван Петряк головою забив третій гол. На 51-й хвилині Дмитро Мишньов реалізуючи пенальті не залишив жодних шансів голкіперу збірної Молдови. А на 59-й хвилині Богдан Мишенко у штрафному обіграв захисника і завдав удар - м'яч від стійки влетів у сітку, 5:0.

В іншому півфіналі збірна Словенії перемогла команду Греції з рахунком 3:0.

Фінальний матч турніру - Україна проти Словеніі - відбудеться завтра, 3 червня, на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Початок гри о 17.00.