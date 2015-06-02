Порошенко доручив уряду вирішити питання проведення Євробаскету-2017 в Україні

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

2011 року Україна здобула право проводити ЄвроБаскет 2015. Однак 13 червня 2014 року Рада ФІБА Європа вирішила перенести ЄвроБаскет 2015 з України в інше місце. Рішення було прийнято після ретельного розгляду поточної політичної ситуації та з огляду безпеки в Україні.

Рада ФІБА-Європа прийняла до відома зусилля, зроблені Федерацією баскетболу України і гігантські кроки країни в останні роки, в тому числі 6-е місце на ЄвроБаскеті 2013 та участь у чемпіонату світу 2014 року. У цьому зв’язку Рада заявила про свою готовність допомогти ФБУ в її зусиллях щодо популяризації баскетболу і надала Україні пріоритетне право на проведення ЄвроБаскету 2017.