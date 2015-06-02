"Динамо" і "Шахтар" презентували ролики до фіналу Кубка України

Команди ведуть підготовку до фіналу з усіх боків.

Учасники фіналу Кубка України з футболу - київське "Динамо" та донецький "Шахтар" опублікували проморолики до заключного матчу сезону 2014/15. Так, київське "Динамо" згадало чотири попередніх переможних фіналу проти "Шахтаря" в рамках другого за значимістю внутрішньоукраїнського турніру. У свою чергу, "Шахтар" нагадує своїм уболівальникам Топ-5 голів у фіналах КУ, де, серед інших є і м'ячі у ворота "Динамо". Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Кубка України "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 4 червня на головній арені країни - НСК "Олімпійський".

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