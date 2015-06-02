Найкращим спортсменом травня в Україні визнаний каноїст Янчук

Особистий наставник каноїста Микола Мацапура став найкращим тренером місяця, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

На чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, який відбувся в чеському Рачице, Дмитро Янчук продемонстрував чудовий результат, повернувшись додому з повним комплектом нагород.

В дуеті з Тарасом Міщуком у веслуванні на каное-двійок на дистанції 1000 м Дмитро здобув медаль найвищого ґатунку. Це «золото» стало найвищим досягненням серед українських спортсменів в олімпійських видах програми в травні.

На дистанції 500 м хлопці поповнили скарбничку української збірної «сріблом».

У веслуванні на каное-четвірок на 1000 м українська команда у складі того ж Дмитра Янчука та Ельнура Ахадова, а також Дениса Коваленка й Едуарда Шеметила здобула бронзову медаль.

Для Дмитра Янчука це перше високе визнання Національного олімпійського комітету України.