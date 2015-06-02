Головним арбітром фіналу Кубку України "Динамо" - "Шахтар" призначений Можаровський
14:47, 02 червня 2015Спорт
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Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив офіційних осіб на фінальний матч розіграшу Кубка України сезону 2014/2015 років.
Юрій Можаровський обслуговуватиме матч "Динамо" - "Шахтар" / footboom.com
Арбітром фінального матчу між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем», який пройде 4-го червня, призначено 38-річного львів’янина Юрія Можаровського, повідомляє прес-служба ФФУ.
Допомагатимуть арбітру асистенти − Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Сергій Беккер (Харків). Четвертий арбітр – Юрій Мосейчук (Чернівці). Спостерігач арбітражу – Володимир Петров (Харків). Делегат матчу – Олександр Тюрін (Харків).
Юрій Можаровський − арбітр ФІФА з 2011 року. Працює на матчах Прем’єр-ліги з 2007-го року. Зазначимо, що львів’янин був арбітром і минулорічного фінального матчу національного Кубку, в якому київське «Динамо» обіграло донецький «Шахтар» з рахунком 2:1.
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