"Динамо" - "Шахтар": в Кубку статистика на користь киян

У фіналі Кубка України сезону 2014/2015 роках Україну чекає чергове «класико» - київське «Динамо» проти донецького «Шахтаря».

Нинішній розіграш другого за значущістю турніру в Україні стане вже 24-м за рахунком. У 23-х попередніх лише чотири рази володарем трофею ставало не «Динамо» і не «Шахтар» (двічі «Чорноморець», по одному разу «Таврія» і «Ворскла»).

«Біло-сині» перемагали 10 разів - в 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007 і 2014 роках.

«Помаранчево-чорні» вигравали трофей 9 разів - в 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012 і 2013 роках.

В очних дуелях у фіналах Кубка України чотири рази виграли динамівці і три – «гірники».

Чотири матчі з цих семи проводилися на НСК «Олімпійський», один – на харківському стадіоні «Металіст», один – у Сумах, на стадіоні «Ювілейний» і, нарешті, останній в Полтаві на стадіоні «Ворскла» ім.А.Бутовського.