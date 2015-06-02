Наталія Жукова стала чемпіонкою Європи з шахів

13:43, 02 червня 2015
Спорт
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Український гросмейстер завершила турнір одноосібним лідером.

Наталья Жукова выиграла титул чемпионки Европы / xsport.ua

У Чаква (Грузія) завершився чемпіонат Європи з шахів, переможцем якого стала українська шахістка Наталія Жукова, повідомляє офіційний сайт змагань.

В турнірі, який проходив за швейцарською системою в 11 турів, взяли участь 98 шахісток.

Жукова набрала 9,5 очок і виявилася одноосібним переможцем змагань. 2-е місце завоювала Ніно Бациашвілі (Грузія) – 9 очок, третє - Аліна Кашлінська (Росія) – 8.

Ще одна українка Інна Гапоненко, що набрала 7,5 очка, розділила 4-9 місця.

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