Наталія Жукова стала чемпіонкою Європи з шахів

Український гросмейстер завершила турнір одноосібним лідером.

У Чаква (Грузія) завершився чемпіонат Європи з шахів, переможцем якого стала українська шахістка Наталія Жукова, повідомляє офіційний сайт змагань. В турнірі, який проходив за швейцарською системою в 11 турів, взяли участь 98 шахісток. Жукова набрала 9,5 очок і виявилася одноосібним переможцем змагань. 2-е місце завоювала Ніно Бациашвілі (Грузія) – 9 очок, третє - Аліна Кашлінська (Росія) – 8. Ще одна українка Інна Гапоненко, що набрала 7,5 очка, розділила 4-9 місця.

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