Капітан "Шахтаря" Срна: Завоювання Кубка України - справа престижу

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна вважає завоювання командою Кубка України - справою престижу для своєї команди. Про це він заявив клубній прес-службі "гірників" напередодні останнього матчу сезону.

Відповідаючи на питання про те, як «Шахтар» відноситься до цього трофею, (президент ФК «Динамо» Київ Ігор Суркіс сказав, що Кубок не має особливого значення, завоювати його – просто справа престижу) Срна зазначив: "Я згоден з паном Суркісом. Всі ми на перше місце ставимо чемпіонат, так як він дає можливість виступати в Лізі чемпіонів. Тому золото у першості дуже важливо. «Шахтар» вже потрапив в кваліфікацію Ліги чемпіонів, завоював срібло. На черзі – Кубок. Для нас кожен трофей дуже багато значить. І завоювання Кубка України дійсно справа престижу".

Говорячи про шанси команд у майбутньому матчі, Срна зазначив: "Це буде важкий матч. «Динамо» зараз в хорошій формі, у них хороший тренер і футболісти, відмінна атмосфера – вони завоювали чемпіонство. Тож у киян і впевненості побільше. Плюс вони будуть виступати при своїх уболівальниках – очікується 70 тисяч глядачів, і практично всі будуть підтримувати столичний клуб. Але в цьому поєдинку нам нічого втрачати. Потрібно грати добре, відкрито. Я вірю в свою команду, вірю, що «Шахтар» залишився на такому ж високому рівні і зобов'язаний його зберегти. У наступному сезоні все повинно бути зовсім по-іншому. Ми ж програвали матчі не через вищу футбольну майстерність суперника, ми поступалися через власні помилки, які опонент використав! Тому в кубковому поєдинку буде хороша, відкрита гра. Втім, так у нас завжди з «Динамо».

Також капітан порушив тему того, що команди опинилися в нерівних умовах, оскільки кияни будуть грати вдома. Хорватський гравець, відповідаючи на питання - це неприємний факт або, навпаки, додаткова мотивація, заявив: "Всі прекрасно знають нашу ситуацію. Не варто в черговий раз повторювати, що ми усі матчі проводимо поза домом. Інакше вболівальники почнуть думати, що це наше алібі... Так, ситуація така, яка є. Але найважливіше – щоб фанати розуміли: ми граємо у футбол для них, для Донбасу, для Донецька, для всіх уболівальників «Шахтаря»! Звичайно, все було б по-іншому, якби проводився фінал Кубка, наприклад, у Полтаві чи у Львові – на нейтральному полі. Але так вирішила Федерація, і це вже ніхто не може змінити. Тому будемо грати там, де сказали".

Як повідомляв УНІАН, 4 червня на головній арені країни - столичному НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу, в якому зійдуться київське "Динамо" та донецький "Шахтар".