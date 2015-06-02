Молодіжні збірні України та США розіграють перше місце в групі на ЧС

В Окленді (Новя Зеландія) завершився матч 2-го туру групового етапу Чемпіонату світу з футболу серед молодіжних команд (U-20), в якому збірна США розгромила господарів першості команду Нової Зеландії з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У цій грі американці отримали перевагу в рахунку вже на 6-й хвилині, коли перший гол забив Рубіо Рубін. Потім, на 33-й хвилині Емерсон Хюндман подвоїв перевагу своєї команди, на 58-й Пауль Арріола довів його до великого, а на 83-й Рубін зробив дубль і встановив остаточний рахунок гри - 4:0.

Таким чином, американці набрали максимальну кількість очок - 6 в 2 матчах і очолюють турнірну таблицю Групи А. У збірній України 4 бали, Нової Зеландії - 1, М'янми - 0.

У матчі заключного туру Україна - США (5 червня) українську команду для того, щоб зайняти 1-е місце в групі, влаштує тільки перемога.