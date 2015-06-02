Сергій Бубка очолить Антуражну комісію атлетів МОК

Про таке рішення було повідомлено офіційним листом за підписом президента МОК Томаса Баха, повідомляє прес-служба НОК України.

Антуражна комісія МОК була створена у 2010 році і є важливою складовою Міжнародного Олімпійського Комітету.

Комісія опікується питаннями, що стосуються взаємовідносин атлетів з їх антуражем - оточенням спортсмена, що має вплив на атлета та його підготовку. До кола цих осіб входять менеджери, агенти, тренери, медичний персонал, науковці, спортивні організації, спонсори, юристи, а також будь-хто, з числа тих, хто впливає на кар'єру спортсмена, включаючи членів його родини.

Перед Антуражною комісією спортсменів, так само як і перед Комісією атлетів, стоїть завдання забезпечити створення найбільш сприятливого середовища для спортсмена. Але якщо в рамках роботи Комісії атлетів здебільшого задіяні лише самі спортсмени, то до роботи Антуражної комісії залучається значно ширше коло експертів та членів олімпійського руху.

Разом з тим, відповідно до призначення президента МОК Сергій Бубка продовжить працювати членом Координаційної комісії з підготовки до Ігор ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро, а також буде почесним членом Комісії атлетів МОК, якою керував тривалий час.

Раніше Сергій Бубка також був членом Координаційної комісії МОК з підготовки до Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні та очолював відповідну Комісію з підготовки до перших в історії Юнацьких Олімпійських ігор 2010 року в Сінгапурі.