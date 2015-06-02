Молодіжна збірна України з футболу розтрощила М'янму у другому турі ЧС

У Новій Зеландії завершився матч 2-го туру молодіжного Чемпіонату світу (U-20) з футболу, в якому збірна України зустрічалася з командою М'янми і виграла з рахунком 6:0, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Суперник на рівних протримався в матчі з українцями весь перший тайм і 5 хвилин другої половини гри. Але, починаючи з 51-ї хвилини, ігрова перевага жовто-синіх вилилася у велику кількість голів.

Рахунок на 51-й хвилині відкрив Роман Яремчук, через три хвилини Валерій Лучкевич подвоїв перевагу українців, а ще через три хвилини - Віктор Коваленко довів рахунок до великого - 3:0 на 57-й хвилині. Потім у грі настала пауза, яку за 11 хвилин, на 68-й, перервав ще одним точним ударом Едуард Соболь. На 71-й Артем Бесєдін забив 5-й гол збірної України в цьому матчі, а на 77-й Коваленко вдався дубль. Він і встановив остаточний рахунок - 6:0.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 4 очки, вона є лідером Групи А.

Матч 3-го заключного туру групового етапу Україна - США відбудеться 5 червня.