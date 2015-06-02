ЗМІ: Генсека ФІФА спіймали на переведенні 10 мільйонів доларів фігуранту справи про корупцію

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

За словами співрозмовників видання, саме Вальке, який вважається найближчим соратником глави Міжнародної федерації футболу Йозефа Блаттера, згадується в матеріалах справи як «якийсь високопоставлений чиновник», який у 2008 році перевів 10 мільйонів доларів з рахунку ФІФА на рахунок функціонера цієї організації Джека Ворнера.

Передбачається, що мова йде про хабарі, які допомогли ПАР отримати право проведення ЧС-2010 року. У число підозрюваних Вальке поки не входить.

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Жером Вальке у короткому коментарі газеті заявив, що не причетний до цього переводу. Керівник футбольної федерації ПАР Данні Йордан, у свою чергу, повідомив, що переказані 10 мільйонів доларів були не хабарем, а вкладенням у розвиток футбольної інфраструктури в країнах Карибського басейну.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Швейцарії були заарештовані сім високопоставлених чиновників ФІФА, підозрюваних в участі в корупційних схемах. В середу ФІФА тимчасово відсторонила від будь-якої пов'язаної з футболом діяльності 11 осіб, у відношенні яких ФБР, мін'юст і податкове відомство США ведуть розслідування.