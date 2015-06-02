Колишній голова футбольної федерації Бразилії потрапив під слідство

Його запідозрили у відмиванні грошей і шахрайстві, передає Бі-бі-сі. Рікардо Тейшейра пішов у відставку з посади голови федерації в березні 2012 року, в період активної підготовки до Чемпіонату світу 2014 року.

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Жозе Марія Марін, який обійняв цю посаду після нього, опинився в числі тих чиновників ФІФА, які були заарештовані минулого тижня у Швейцарії в рамках розслідування про корупцію у футбольній федерації.

У понеділок стало відомо, що Незалежна комісія з етики ФІФА тимчасово відсторонила від футбольної діяльності генсека Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну Енріке Сансу.