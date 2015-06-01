ЗМІ: українець Скрипник став найкращим тренером сезону в Бундеслізі
19:09, 01 червня 2015Спорт
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Авторитетний німецький портал transfermarkt.de визнав українця Віктора Скрипника найкращим тренером сезону в Бундеслізі.
Скрипник став найкращим тренером Бундесліги / uefa.com
Про це повідомляє Террикон.
Українець прийняв "Вердер", коли команда була в зоні вильоту, а закінчив чемпіонат на десятому місці з відставанням від єврокубкової зони в три очки.
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