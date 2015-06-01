Профутбол: інтерв'ю з Ярмоленком і підсумки чемпіонату (відео)

15:34, 01 червня 2015
Спорт
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Повний випуск програми Профутбол на каналі 2+2 за 31 травня 2015 року.

Випуск Профутбол за 31 травня 2015 року

Післямова до історичного матчу Дніпро - Севілья - розбір тактичних моментів та неоднозначні емоції гравців;

Єврокубкове майбутнє українських клубів - кого ми побачимо у сезоні 2015/2016;

Ексклюзивне інтерв'ю з Андрієм Ярмоленком;

Найцікавіші подробиці матчів останнього, 26 туру та підсумки чемпіонату України сезону 2014/2015.

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