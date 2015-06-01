Профутбол: інтерв'ю з Ярмоленком і підсумки чемпіонату (відео)
15:34, 01 червня 2015Спорт
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Повний випуск програми Профутбол на каналі 2+2 за 31 травня 2015 року.
Випуск Профутбол за 31 травня 2015 року / © UNIAN
Післямова до історичного матчу Дніпро - Севілья - розбір тактичних моментів та неоднозначні емоції гравців;
Єврокубкове майбутнє українських клубів - кого ми побачимо у сезоні 2015/2016;
Ексклюзивне інтерв'ю з Андрієм Ярмоленком;
Найцікавіші подробиці матчів останнього, 26 туру та підсумки чемпіонату України сезону 2014/2015.
Випуск Профутбол за 31 травня 2015 року
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