У ПАР зізналися у хабарах ФІФА - ЗМІ
03:38, 01 червня 2015Спорт
1830
У ПАР місцеві чиновники від футболу підтвердили, що заплатили 10 мільйонів доларів футбольній асоціації КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка і країни Карибського басейну) на чолі з Джеком Уорнером.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Зта з посиланням на південноафриканські ЗМІ.
Уорнеру в числі інших керівників ФІФА пред'явлено звинувачення у корупції.
"Представники прокуратури США кажуть, що йдеться про хабар, який допоміг ПАР домогтися проведення у себе ЧС-2010. Однак президент Південноафриканської футбольної асоціації Денні Джордаан спростовує це", - наголошується у повідомленні.
Читайте такожВВС: Два британські банки розслідують можливе відмивання грошей ФІФА
За словами представників влади ПАР, кошти призначалися для розвитку футболу в країнах Карибського регіону, де Джек Уорнер користувався великим впливом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter