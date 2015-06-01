У ПАР зізналися у хабарах ФІФА - ЗМІ

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Зта з посиланням на південноафриканські ЗМІ.

Уорнеру в числі інших керівників ФІФА пред'явлено звинувачення у корупції.

"Представники прокуратури США кажуть, що йдеться про хабар, який допоміг ПАР домогтися проведення у себе ЧС-2010. Однак президент Південноафриканської футбольної асоціації Денні Джордаан спростовує це", - наголошується у повідомленні.

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За словами представників влади ПАР, кошти призначалися для розвитку футболу в країнах Карибського регіону, де Джек Уорнер користувався великим впливом.