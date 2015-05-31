Велогонщики української команди KOLSS-BDC TEAM виграли всі три гонки Race Horizon Park-2015

У День Києва, 30 травня, головною подією стала міжнародна велогонка для професіоналів Race Horizon Park Maidan, друга з серії одноденок Race Horizon Park 2015. У цьому році маршрут гонки знову повернувся на Майдан Незалежності і Хрещатик.

«Участь Ярослава Поповича, українського спортсмена з світовим ім'ям, істотно підняло як престиж гонки, так і градус боротьби. Адже поганятися з таким профі центральними вулицями столиці спортсменам з різних країн було за честь. А для наших хлопців з новоствореної київської команди Kyiv Capital Racing — це справжній виклик», — розповів Олександр Башенко, голова організаційного комітету Race Horizon Park і віце-президент Федерації велоспорту України.

У гонці взяли участь близько 200 спортсменів — 22 команди, 12 іноземних та 10 українських.

Переможцями Race Horizon Park Maidan стали: перше місце у велогонщика команди KOLSS-BDC TEAM Олександра Поліводи, срібло завоював білоруський гонщик з команди Minsk Cycling Club Сергій Папок, бронза у велогонщика KOLSS-BDC TEAM Михайла Кононенка.

А в заключний третій день змагань Race Horizon Park 2015, 31 травня, гонку Horizon Park Classic виграв велогонщик команди KOLSS-BDC TEAM Михайло Кононенко, срібло завоював велогонщик KOLSS-BDC TEAM Віталій Бутс, бронза у білоруського гонщика з команди Minsk Cycling Club Олександра Кучинського.

Маршрут гонки на 120 км проліг по колу: вул. Миколи Грінченка, вул. Кіровоградська, пр. Червонозоряний, вул. Андрія Головка, вул. Солом'янська, вул. Протасів Яр. Рельєф траси був більш цікавим і складнішим порівняно з гонкою на Хрещатику: затяжні підйоми і спуски Солом'янського району додавали боротьби та інтриги у третій день змагань.

Як повідомляв УНІАН, у перший день змагань перемогу здобув Сергій Лакгуті, який також представляє команду KOLSS-BDC TEAM.