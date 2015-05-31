В фіналі Гран-прі з фехтування українка Харлан перемогла росіянку

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 та бронзова призерка Лондона-2012 з фехтування на шаблях Ольга Харлан на змаганнях Гран-прі у Москві виборола золоту медаль

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. У фіналі Харлан перемогла представницю Росії Яну Єгорян з рахунком 15:10. Читайте такожКращими спортсменами України 2014 року визнані Ольга Харлан та Олег Верняєв Президент НОК України Сергій Бубка привітав чемпіонку, тренерський склад збірної та національну федерацію з блискучим досягненням, побажавши не зупинятися на досягнутому та й надалі радувати вболівальників своїми перемогами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter