ВВС: Два британські банки розслідують можливе відмивання грошей ФІФА
19:47, 31 травня 2015Спорт
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Два британських банки розпочали внутрішнє розслідування щодо руху коштів між своїми відділеннями у зв'язку зі звинуваченнями, висунутими чиновникам ФІФА.
Міністерство юстиції США вже накладало штраф на HSBC / nbcnews.com
За даними ВВС, банки Barclays та Standard Chartered, а також HSBC згадувалися у звинуваченнях, які ФБР минулого тижня висунула проти високопосадових чиновників організації.
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Представники Standard Chartered підтвердили, що у звинуваченнях є згадка про дві оплати, які відбулися через їхній банк, і вони вивчають цей факт. Керівники Barclays и HSBC ситуацію не коментували.
Раніше міністерство юстиції США вже накладало штраф на HSBC у розмірі 1,9 мільярда доларів за недостатні зусилля у боротьбі з відмиванням грошей.
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