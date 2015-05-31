ВВС: Два британські банки розслідують можливе відмивання грошей ФІФА

За даними ВВС, банки Barclays та Standard Chartered, а також HSBC згадувалися у звинуваченнях, які ФБР минулого тижня висунула проти високопосадових чиновників організації.

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Представники Standard Chartered підтвердили, що у звинуваченнях є згадка про дві оплати, які відбулися через їхній банк, і вони вивчають цей факт. Керівники Barclays и HSBC ситуацію не коментували.

Раніше міністерство юстиції США вже накладало штраф на HSBC у розмірі 1,9 мільярда доларів за недостатні зусилля у боротьбі з відмиванням грошей.