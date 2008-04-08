Сергія Бубку шокували інциденти в Парижі

Багаторазовий світовий рекордсмен зі стрибків з жердиною, член Міжнародного Олімпійського Комітету Сергій Бубка заявив, що його шокували інциденти під час естафети олімпійського вогню в Парижі. У Пекіні, де зараз відбувається олімпійський тиждень, український легкоатлет висловив розчарування тим, як політики використовують спорт і спортсменів. «Я засуджую зловживання Олімпійським вогнем. Це символ миру», - сказав Бубка. У столиці Франції тібетським активістам вдалося перервати естафету олімпійського вогню й перетворити символічну акцію на демонстрацію протесту проти порушень прав людини в Китаї. Французькі правоохоронці затримали щонайменше 28 осіб. Голова тібетської громади в Парижі Туптен Гьятсо заявив: «Ми рішуче вимагаємо, щоб естафета олімпійського вогню не проходила територією Тібету. В такий спосіб Китай хоче легітимізувати окупацію Тібету. Не можна дозволяти, щоб Китай використовував Олімпійські ігри з політичною метою», - сказав голова тібетської громади в Парижі.

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