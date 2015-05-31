Німецькі політики пропонують заснувати нову світову футбольну асоціацію - ЗМІ

18:28, 31 травня 2015
Спорт
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Політики з Німеччини пропонують заснувати нову світову футбольну організацію замість ФІФА, яка, попри корупційні скандали, залишилася без змін.

tvc.ru

Віце-президент Європарламенту ліберал Александер Ґраф Ламбсдорфф закликав найбільші європейські футбольні федерації вийти з ФІФА та заснувати нову Світову футбольну асоціацію (World Football Association, WFA). "Після переобрання (президента ФІФА – УНІАН) Блаттера європейські федерації повинні нарешті вжити заходів", - заявив Ламбсдорфф німецькому виданню Welt am Sonntag, номер якого побачив світ у неділю, 31 травня, повідомляє dw.de.

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За словами європарламентаря, вже тривалий час у ФІФА "хвіст виляє собакою", адже попри те, що найкращий футбол та переважна частина грошей локалізовані в Європі та Америці, більшість голосів мають Африка та Азія. "Якщо п’ять провідних європейських футбольних націй - Німеччина, Англія, Іспанія, Франція та Італія - проголосять, що готові стати основою нової WFA, то незабаром долучаться США, Японія та Австралія. А якщо ще й Аргентина та Бразилія приєднаються, то ФІФА Блаттера настане спортивний та економічний кінець", - вважає Ламбсдорфф. Він додав, що для кінця ери Блаттера та реформ у ФІФА може вистачити і серйозної погрози заснувати нову асоціацію.

Ідею створення нової організації висловила і одна з лідерів німецької партії Зелених Сімоне Петер. За оновлення ФІФА виступив і міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. Без "чіткого нового початку" ФІФА не зможе виконувати свої функції, додав урядовець.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня, перед початком конгресу ФІФА, у Швейцарії за підозрою у корупції було затримано сімох високопосадових функціонерів організації, серед них - віце-президенти Джеффрі Уебб та Еухеніо Фігередо. Згодом розгорівся конфлікт, під час якого керівництво УЄФА виступило проти Блаттера. Однак, останньому вдалося уп’яте перемогти на виборах президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій.

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