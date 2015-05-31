Тенісистка Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції

В Парижі завершився матч 4-го кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому Алізе Корне зустрічалася з українкою Еліною Світоліною і програла у двох партіях.

Матч закінчився з рахунком 6:2, 7:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Француженка вийшла на корт не в кращій формі, так як була застуджена. Видно було, як вона надривно кашляла і незатишно почувала себе при вітряній погоді, яка встановилася у французькій столиці. Крім того, матч одного разу, в середині першої партії, переривався через дощ.

В цих умовах українка легко виграла першу партію - 6:2, і лише у другому сеті суперниця зуміла нав'язати боротьбу. Суперниці кілька разів обмінялися брейками, але так і не зуміли визначити переможця в основні 12 геймів - 6:6. А в додатковому тай-брейку більш вдалою виявилася українка, яка виграла матч на 6-му матчболі - 7:6 (11:9).

Таким чином, Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру серії "Великого шолома". Там вона зустрінеться з Аною Іванович з Сербії.