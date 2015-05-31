Збірна України з академічного веслування завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи

В Познані (Польща) завершився Чемпіонат Європи з академічного веслування, де збірна України завоювала дві нагороди - срібло і бронзу, повідомляє офіційний сайт змагань.

У заїзді четвірок парних українці Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока та Іван Довгодько фінішували другими з результатом 05 хвилин 46.260 секунди. Переможцями в цьому виді програми стали веслувальники з Росії (05:45.610), на третьому місці - четвірка з Великобританії 05:46.890.

У свою чергу, в заїзді чоловічої двійки парної Іван Футрик та Сергій Гринь фінішували третіми з результатом 6 хв. 15,8 секунди. Переможцями в цьому виді програми стали веслярі з Німеччини (6:09,320), другими - французи (6:11,140).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи в Польщі проходив 29-31 травня.