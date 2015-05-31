Легкоатлетка Саладуха увійшла до трійки найкращих на етапі "Діамантової ліги" в Юджині

Третю сходинку українській спортсменці приніс стрибок на 14,48 м., повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Перемогла Катеріне Ібаргуен з Колумбії – 15,18 м. Цей результат міг би стати найкращим в сезоні, проте він не може бути зарахованими як рекорд змагань і найкращий результат сезону в світі, оскільки вітер (+2,1 м/с) перевищував допустимі норми.

Таким чином, найкращий результат сезону в світі й рекорд змагань (15,04 м), як і раніше, належать росіянці Єкатєріні Конєвій, яка в Юджині стала другою.

Ще один українець Андрій Проценко був шостим у стрибках у висоту (2,28 м – найкращий особистий результат сезону). Переміг з найкращим результатом сезону в світі й рекордом змагань катарець Мутаз Есса Баршим (2,41 м).