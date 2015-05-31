Блаттер не бачить для себе ніякої загрози через корупційний скандал
Переобраний президент ФІФА Зепп Блаттер вважає, що антикорупційне розслідування проти функціонерів організації не несе йому жодної загрози. Також він переконаний, що розриву між ФІФА та УЄФА не станеться.
"Коли хтось починає розслідування, то він має цілковите право це робити. Коли це робитиметься відповідно до міжнародного права, то у мене нема занепокоєнь, особливо стосовно моєї персони", - заявив Зепп Блаттер на прес-конференції у Цюриху, передає DW.DE.
Читайте такожБлаттер пов'язав корупційний скандал у ФІФА з чемпіонатами в РФ і КатаріКоли його додатково запитали, чи не побоюється він свого затримання, Зепп Блаттер відповів: "Затримати, за що? Наступне питання". Він також не очікує розриву відносин між ФІФА та УЄФА. "УЄФА належить до ФІФА, вони потребують ФІФА - і ФІФА потребує УЄФА", - заявив Зепп Блаттер.
Як повідомляв УНІАН, 27 травня, перед початком конгресу ФІФА, у Швейцарії за підозрою у корупції було затримано семеро високопосадових функціонерів організації, серед них - віце-президенти Джеффрі Уебб та Еухеніо Фігередо. Після цього розгорівся конфлікт, у ході якого керівництво УЄФА виступило проти Зеппа Блаттера. Керівник європейської організації Мішель Платіні закликав Блаттера піти з ФІФА та пригрозив бойкотом змагань під егідою ФІФА з боку європейських команд. Утім, Зеппу Блаттеру вдалося вп’яте поспіль перемогти на виборах президента ФІФА.