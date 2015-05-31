Блаттер не бачить для себе ніякої загрози через корупційний скандал

"Коли хтось починає розслідування, то він має цілковите право це робити. Коли це робитиметься відповідно до міжнародного права, то у мене нема занепокоєнь, особливо стосовно моєї персони", - заявив Зепп Блаттер на прес-конференції у Цюриху, передає DW.DE.

Читайте такожБлаттер пов'язав корупційний скандал у ФІФА з чемпіонатами в РФ і КатаріКоли його додатково запитали, чи не побоюється він свого затримання, Зепп Блаттер відповів: "Затримати, за що? Наступне питання". Він також не очікує розриву відносин між ФІФА та УЄФА. "УЄФА належить до ФІФА, вони потребують ФІФА - і ФІФА потребує УЄФА", - заявив Зепп Блаттер.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня, перед початком конгресу ФІФА, у Швейцарії за підозрою у корупції було затримано семеро високопосадових функціонерів організації, серед них - віце-президенти Джеффрі Уебб та Еухеніо Фігередо. Після цього розгорівся конфлікт, у ході якого керівництво УЄФА виступило проти Зеппа Блаттера. Керівник європейської організації Мішель Платіні закликав Блаттера піти з ФІФА та пригрозив бойкотом змагань під егідою ФІФА з боку європейських команд. Утім, Зеппу Блаттеру вдалося вп’яте поспіль перемогти на виборах президента ФІФА.