УПЛ: "Шахтар" - другий, "Дніпро" - третій

У Києві та Ужгороді відбулися завершальні матчі чемпіонату України з футболу сезону 2014/15, в яких донецький "Шахтар" зіграв внічию з "Карпатами" (2:2), а ""Говерла" на своєму полі зуміла поділити очки з дніпропетровським "Дніпром" (0:0).

Гра в Києві виявилася дуже видовищною і як багатою на голи і небезпечні моменти, так і на порушення правил і з'ясування стосунків зі сторони гравців обох команд. У першому таймі гірники створили собі комфортну перевагу у два голи завдяки точним ударам Сергія Кривцова та Алекса Тейшейри. Проте, вже на 47-й хвилині Артур Карноза скоротив до мінімуму перевагу номінальних господарів поля, а на 58-й хвилині Ігор Худоб'як зрівняв рахунок.

Надалі обидві команди мали можливості вийти вперед в рахунку і, крім того, багато з'ясовували стосунки після порушень правил. У підсумку матч закінчився по-справжньому бойовою нічиєю - 2:2.

В Ужгороді гра проходила в напруженій і нервовій боротьбі, однак забитих голів глядачі так і не побачили - 0:0.

Таким чином, за підсумками 26 турів у "Шахтаря" в таблиці 56 очок, у "Дніпра" - 54. У чемпіона України київського "Динамо" - 66 балів.

Сезон 2014/15 в українському футболі завершиться в четвер, 4 червня, фінальним матчем Кубка України "Динамо" - "Шахтар".