УПЛ, 26-й тур, "Динамо" - "Металург" (З.): відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить матч заключного 26-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає на своєму полі запорізький "Металург". У цьому матчі зійдуться команди, які займають 1-е і 10-е місця в турнірній таблиці УПЛ, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший матч в ранзі чемпіонів динамівці провели гідно, обігравши "Карпати". Хоча суперник був зацікавлений в очках, а сама поїздка до Львова для всіх без винятку команд є непростою. Зараз зустріч за своїми ознаками ніяк не може вважатися принциповою, тому рідні стіни будуть допомагати киянам.

У свою чергу, «Металург» вже забезпечив місце в десятці найсильныших УПЛ і ніяких цілей вже не переслідує. Також пам'ятаємо, що ще в минулому турі тренер запоріжців Анатолій Чанцев скаржився на велику кількість травмованих гравців, а зараз не вийде на поле ще й один з найшвидших – Владислав Кулач, якому завадить зіграти дискваліфікація.

При цьому варто нагадати, що обидві перемоги запорожців у протистоянні з киянами припадають саме на гостьові матчі. А сьогодні тренер "Динамо" Сергій Ребров, цілком можливо, надасть більше простору для експерименту зі складом – до того ж резерв у «Динамо» завжди є. Навряд чи можна помилитися хіба що з вибором нападника господарів, адже Артем Кравець займає третє місце в списку бомбардирів і зберігає шанси на те, щоб випередити конкурентів.

Нарешті, відзначимо дебют арбітра з Херсона Ігоря Пасхала, який вперше проведе матч команд Прем'єр-ліги.

Гра першого кола між "Металургом" і "Динамо" у Запоріжжі завершилася з рахунком 4:2 на користь "Динамо".

На котируваннях букмекерських контор у нинішній зустрічі явним фаворитом є "Динамо", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,15 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 7,12 до 1, а на перемогу "Металурга" - 12,99 до 1.

Матч "Динамо" - "Металург" розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляцію гри проводить телеканал 2+2.