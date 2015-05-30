Молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию перший матч ЧС (відео)
11:33, 30 травня 2015Спорт
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Гра проти Нової Зеландії завершилася з рахунком 0:0.
У першому матчі збірна України не змогла здолати господарів ЧС / fifa.com
В Окленді (Нова Зеландія) завершився матч 1-го туру молодіжного Чемпіонату світу з футболу, в якому господарі першості команда Нової Зеландії приймала збірну України й зіграла внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Гра проходила у важкій в'язкій боротьбі, де жодна з команд не мала особливої переваги. Українці, незважаючи на 10-денне перебування в Новій Зеландії ще не встигли до кінця акліматизуватися, а суперник, у силу низького майстерності, не зміг реалізувати свої моменти.
В іншому матчі Групи А США - М'янма американська команда обіграла аутсайдера квартету у впертій боротьбі, з рахунком 2:1.
Матчі 2-го туру М'янма - Україна і Нова Зеландія - США відбудуться 2 червня.
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