Молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию перший матч ЧС (відео)

В Окленді (Нова Зеландія) завершився матч 1-го туру молодіжного Чемпіонату світу з футболу, в якому господарі першості команда Нової Зеландії приймала збірну України й зіграла внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра проходила у важкій в'язкій боротьбі, де жодна з команд не мала особливої переваги. Українці, незважаючи на 10-денне перебування в Новій Зеландії ще не встигли до кінця акліматизуватися, а суперник, у силу низького майстерності, не зміг реалізувати свої моменти.

В іншому матчі Групи А США - М'янма американська команда обіграла аутсайдера квартету у впертій боротьбі, з рахунком 2:1.

Матчі 2-го туру М'янма - Україна і Нова Зеландія - США відбудуться 2 червня.