США можуть пред'явити нові звинувачення у справі про корупцію у ФІФА

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на газету The New York Times.

«Я впевнений, що нас чекає ще один раунд обвинувальних висновків», — заявив керівник підрозділу кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS) Річард Вебер.

Читайте такожБлаттер переобраний президентом ФІФАВін додав, що слідчі «борються не з футболом, а з корупцією». За його словами, ланцюжок злочинних схем розплутувався поступово: «одне призводило до іншого, а потім ще і ще».

Зокрема, він нагадав, що навколофутбольний діяч Чак Блейзер у 2011 році не подав податкові декларації. Через два роки після ініціації проти нього розслідування — у 2013 році — він таємно зізнався у податкових злочинах і корупції.

Читайте такожФІФА: Чемпіонати світу з футболу в 2018 і 2022 році пройдуть в Росії і КатаріЗавдяки роботі з Блейзером, слідство вийшло на Джека Уорнера, одного з заарештованих в даний час функціонерів ФІФА. На думку прокуратури, Уорнер був причетний до отримання 10 мільйонів доларів за просування Південної Африки в якості господині ЧС-2010..

«Ми завжди знали, що це буде дуже велика справа», — заявила генеральний прокурор США Лоретта Лінч. Раніше вона казала, що затриманих звинувачують у діях, які тривали 20 років.

Раніше УНІАН повідомляв, що шість чиновників Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) заарештовано у Швейцарії за підозрою у корупційній діяльності.