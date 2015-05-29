ФІФА: Чемпіонати світу з футболу в 2018 і 2022 році пройдуть в Росії та Катарі

Міжнародна федерація футбольних асоціацій запевнила, що чемпіонати світу з футболу в 2018 і 2022 році пройдуть в Росії і Катарі, як і було заплановано. Про це пише Російська служба BBC.

ФІФА зазначила, що Росія і Катар збережуть право проведення чемпіонатів незалежно від підсумків розслідування справи про корупцію серед чиновників даної організації.

Читайте такожБлаттер пов'язав корупційний скандал у ФІФА з чемпіонатами в РФ і КатаріЗазначається, що в ЗМІ неодноразово висловлювалися припущення, згідно з якими Росія та Катар отримали право провести чемпіонати світу шляхом підкупу футбольних чиновників. Проте офіційного підтвердження ця інформація не отримала.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні у Швейцарії затримали декількох високопоставлених співробітників ФІФА звинувачують в отриманні хабарів.

Росія в справі не фігурує, проте експерти припускали, що ситуація може змінитися.

У п'ятницю чинний глава ФІФА Йозеф Блаттер, який обіймає свою посаду вже 17 років, переміг на чергових виборах президента організації. Чиновник, відомий як прихильник проведення чемпіонату світу в Росії, залишиться на чолі ФІФА до 2019 року.