ФІФА: Чемпіонати світу з футболу в 2018 і 2022 році пройдуть в Росії та Катарі
ФІФА підтвердила проведення Чемпіонатів світу з футболу в 2018 і 2022 році в раніше обраних Росії та Катарі.
Міжнародна федерація футбольних асоціацій запевнила, що чемпіонати світу з футболу в 2018 і 2022 році пройдуть в Росії і Катарі, як і було заплановано. Про це пише Російська служба BBC.
ФІФА зазначила, що Росія і Катар збережуть право проведення чемпіонатів незалежно від підсумків розслідування справи про корупцію серед чиновників даної організації.
Читайте такожБлаттер пов'язав корупційний скандал у ФІФА з чемпіонатами в РФ і КатаріЗазначається, що в ЗМІ неодноразово висловлювалися припущення, згідно з якими Росія та Катар отримали право провести чемпіонати світу шляхом підкупу футбольних чиновників. Проте офіційного підтвердження ця інформація не отримала.
Раніше повідомлялося, що на цьому тижні у Швейцарії затримали декількох високопоставлених співробітників ФІФА звинувачують в отриманні хабарів.
Росія в справі не фігурує, проте експерти припускали, що ситуація може змінитися.
У п'ятницю чинний глава ФІФА Йозеф Блаттер, який обіймає свою посаду вже 17 років, переміг на чергових виборах президента організації. Чиновник, відомий як прихильник проведення чемпіонату світу в Росії, залишиться на чолі ФІФА до 2019 року.