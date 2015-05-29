Блаттер переобраний президентом ФІФА

Кандидат в президенти ФІФА принц Йорданії Алі бін аль-Хусейн зняв кандидатуру з виборів і швейцарець Йозеф Блаттер знову обраний головою організації, передає ТАСС.

Читайте такожПлатіні допустив вихід європейських команд зі змагань під егідою ФІФА

Функціонер, який переобраний на п'ятий термін, висловив подяку членам конгресу за довіру.

Зазначимо, що нинішні вибори проходили на тлі найбільшого корупційного скандалу в історії ФІФА.