ФІФА не змогла обрати президента в першому турі

20:26, 29 травня 2015
Спорт
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Жодному з кандидатів на пост президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) не вдалося набрати необхідну кількість голосів для перемоги в першому турі.

nbcnews.com

Нинішній президент Йозеф Блаттер отримав 133 голоси при тому, що для перемоги в першому турі необхідно було 140. Єдиний конкурент Йозефа Блаттера, принц Йорданії Алі аль-Хусейн, набрав 73 голоси, передає Бі-бі-сі.

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Для перемоги у другому турі кандидатові буде достатньо набрати просту більшість голосів. Букмекери вважають Йозефа Блаттера однозначним фаворитом.

Вибори проводяться на тлі найбільшого корупційного скандалу в історії ФІФА. Американські та швейцарські правоохоронні органи розслідують справу про отримання хабарів високопоставленими чиновниками організації. Деякі з них уже затримані.

На тлі скандалу багато міжнародні організації звернулися до Йозефа Блаттера із закликом піти у відставку. Цю вимогу підтримав і голова Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні. Однак сам Йозеф Блаттер заявив, що не може нести відповідальність за проступки кожного чиновника.

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