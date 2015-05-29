ФІФА не змогла обрати президента в першому турі

Нинішній президент Йозеф Блаттер отримав 133 голоси при тому, що для перемоги в першому турі необхідно було 140. Єдиний конкурент Йозефа Блаттера, принц Йорданії Алі аль-Хусейн, набрав 73 голоси, передає Бі-бі-сі.

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Для перемоги у другому турі кандидатові буде достатньо набрати просту більшість голосів. Букмекери вважають Йозефа Блаттера однозначним фаворитом.

Вибори проводяться на тлі найбільшого корупційного скандалу в історії ФІФА. Американські та швейцарські правоохоронні органи розслідують справу про отримання хабарів високопоставленими чиновниками організації. Деякі з них уже затримані.

На тлі скандалу багато міжнародні організації звернулися до Йозефа Блаттера із закликом піти у відставку. Цю вимогу підтримав і голова Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні. Однак сам Йозеф Блаттер заявив, що не може нести відповідальність за проступки кожного чиновника.