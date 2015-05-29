Українці зайняли всі призові місця в велогонці Race Horizon Park for Peace

Перше місце завоював кримчанин Сергій Лакгуті з команди KOLSS-BDC TEAM, срібло у його колеги по команді уродженця Донецька Дениса Костюка, бронза дісталася також донецькому велогонщику, але з команди ISD Continental Team Анатолію Пахтусову, повідомляє прес-служба змагань.

Перші 20 велогонщиків що перетнули фініш, згідно з правилами UCI, отримали грошові винагороди. У загальній сумі призовий фонд змагання складає 3606 євро в один день. Крім фінансової винагороди гонщики отримали бажані очки. Згідно з Регламентом UCI очки в індивідуальний рейтинг нараховуються першим восьми гонщикам від 3 до 40 пунктів в залежності від результату.

Близько 200 професійних велогонщиків з 13 країн Європи проїхали вулицями Києва, таким чином, висловлюючи свою солідарність нашій країні і підтримку. І підтвердили, що Київ — безпечний і мирне місто. У велогонці взяли участь 22 команди - 12 іноземних та 10 українських. А одним з головних очікувань усіх українських фанів стала участь у змаганнях найвідомішого українського велогонщика Ярослава Поповича, який очолив збірну України.

«Коли минулого року ми вирішили відновити проведення легендарної Гонки Світу, ми навіть не очікували, що це знайде таку підтримку і відгук у гонщиків. І в цьому році ми відзначаємо ще більш активний інтерес у іноземних учасників до нашій українській велогонці. Велогонка в ім'я миру об'єднала сьогодні спортсменів з різних країн», — зазначив на відкритті Олександр Башенко, голова організаційного комітету велогонки Race Horizon Park і віце-президент Федерації велоспорту України.