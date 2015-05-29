Українці зайняли всі призові місця в велогонці Race Horizon Park for Peace
Символічна Велогонка Світу, під назвою Race Horizon Park for Peace відкрила серію професійних міжнародних велоперегонів Race Horizon Park 2015.
Перше місце завоював кримчанин Сергій Лакгуті з команди KOLSS-BDC TEAM, срібло у його колеги по команді уродженця Донецька Дениса Костюка, бронза дісталася також донецькому велогонщику, але з команди ISD Continental Team Анатолію Пахтусову, повідомляє прес-служба змагань.
Перші 20 велогонщиків що перетнули фініш, згідно з правилами UCI, отримали грошові винагороди. У загальній сумі призовий фонд змагання складає 3606 євро в один день. Крім фінансової винагороди гонщики отримали бажані очки. Згідно з Регламентом UCI очки в індивідуальний рейтинг нараховуються першим восьми гонщикам від 3 до 40 пунктів в залежності від результату.
Близько 200 професійних велогонщиків з 13 країн Європи проїхали вулицями Києва, таким чином, висловлюючи свою солідарність нашій країні і підтримку. І підтвердили, що Київ — безпечний і мирне місто. У велогонці взяли участь 22 команди - 12 іноземних та 10 українських. А одним з головних очікувань усіх українських фанів стала участь у змаганнях найвідомішого українського велогонщика Ярослава Поповича, який очолив збірну України.
«Коли минулого року ми вирішили відновити проведення легендарної Гонки Світу, ми навіть не очікували, що це знайде таку підтримку і відгук у гонщиків. І в цьому році ми відзначаємо ще більш активний інтерес у іноземних учасників до нашій українській велогонці. Велогонка в ім'я миру об'єднала сьогодні спортсменів з різних країн», — зазначив на відкритті Олександр Башенко, голова організаційного комітету велогонки Race Horizon Park і віце-президент Федерації велоспорту України.