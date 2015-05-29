Блаттер пов'язав корупційний скандал у ФІФА з чемпіонатами в РФ і Катарі

Про це сказав президент ФІФА Зепп Блаттер на конгресі, який має переобрати голову організації, передає "Українська правда" з посиланням на Associated Press.

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Нагадаємо, в 2010 році вибрали Росію країною-господаркою Чемпіонату світу 2018 року, а Катар - турніру 2022 року на тлі звинувачень у порушеннях.

"Якщо б тоді з конверта дістали назви двох інших країн, думаю, у нас не було б цих проблем. Але повернутися назад не можна. Ми не пророки. Ми не можемо передбачити, що станеться", - сказав Зепп Блаттер.

"Я розумію, що президент ФІФА відповідальний за все, але я б хотів, принаймні, розділити цю відповідальність з усіма. Неможливо встежити за всіма у футболі... Можна просити всіх дотримуватися етики", - сказав Зепп Блаттер, зазначивши, що у федерацію входять 209 національних футбольних асоціацій.

За його словами, пройде деякий час, перш ніж ФІФА зможе відновити свою репутацію.

Зазначимо, що сьогодні на конгресі ФІФА повинні переобрати президента організації. На цей пост претендують Зепп Блаттер, який очолює ФІФА з 1998 року, і йорданський принц Алі бін аль-Хусейн.