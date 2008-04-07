Чи звільнить Тимошенко від податків УЄФА?

Урядовий комітет з гуманітарних питань під головуванням віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА рекомендуватиме Кабінету Міністрів України звільнити від податків доходи (прибутки), отримані УЄФА в Україні внаслідок проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це повідомляє прес-служба віце-прем`єр-міністра.

Зокрема, комітет схвалив пропозицію не оподатковувати винагороди, що належать УЄФА у зв’язку з продажем маркетингових прав або медіа-прав. Також пропонується запровадити тимчасову норму щодо звільнення від сплати ПДВ операцій з імпорту товарів, отриманих представництвом Оргкомітету УЄФА в Україні. Пільгові фіскальні умови будуть створені також для закордонних працівників УЄФА. Зокрема, іноземці, які залучені до організації в Україні Євро-2012, звільняються від податку на доходи, незалежно від їх участі у чемпіонаті. А саме - в частині сум, сплачених за виконані роботи або надані послуги (у тому числі але не винятково у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових).

Пільгові податкові умови діятимуть лише на період проведення фінальної частини Євро-2012.

Урядовий комітет рекомендуватиме Кабміну схвалити зміни у середу – на черговому засіданні.