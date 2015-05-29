Бомбу в штаб-квартирі ФІФА не знайшли - конгрес відновив роботу

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Проконсультувавшись з владою, ми вирішили провести обшук. Поліція оглянула приміщення, і ми можемо знову почати", - сказав Вальке.

У поліції Цюріха агентству Франс-прес також підтвердили, що правоохоронні органи відреагували на повідомлення про бомбу.

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Двісті дев'ять делегатів конгресу ФІФА повинні в п'ятницю обрати президента організації на тлі гучного корупційного скандалу.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Швейцарії були заарештовані сім високопоставлених чиновників ФІФА, підозрюваних в участі в корупційних схемах. В середу ФІФА тимчасово відсторонила від будь-якої пов'язаної з футболом діяльності 11 осіб, у відношенні яких ФБР, мін'юст і податкове відомство США ведуть розслідування.