ЗМІ: У штаб-квартирі ФІФА шукають вибухівку

У п'ятницю, 29 травня, делегати Міжнародної федерації футболу зібралися для того, щоб обрати нового президента. Про загрозу теракту повідомили місцеві ЗМІ в Цюріху, де знаходиться головна штаб-квартира ФІФА.

Зокрема, кореспондент BBC написав про закладену бомбу в своєму Twitter, посилаючись на німецькі ЗМІ.

Bomb threat here at FIFA Congress according to German media — Dan Roan (@danroan) 29 травня 2015

The Daily Mirror, в свою чергу, повідомило, що інформацію про можливу терористичну атаку в штаб-квартирі ФІФА підтвердила поліція Цюріха.

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Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Швейцарії були заарештовані сім високопоставлених чиновників ФІФА, підозрюваних в участі в корупційних схемах. В середу ФІФА тимчасово відсторонила від будь-якої пов'язаної з футболом діяльності 11 осіб, у відношенні яких ФБР, мін'юст і податкове відомство США ведуть розслідування.