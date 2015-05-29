Англія готова підтримати УЄФА у разі рішення про бойкот ЧС-2018 в Росії

У п'ятницю, 29 травня, мають відбутися вибори голови світового футбольного відомства, на яких 79-річний Блаттер збирається висуватися на 5-й термін. Напередодні він відхилив заклики піти у відставку, хоча назвав корупційний скандал навколо ФІФА ганебним і принизливим для футболу, пише російський Reuters.

В ефірі радіо Бі-бі-сі в день виборів президента ФІФА в Цюріху голова англійської футбольної федерації Грег Дайк заявив, що Англія не стане діяти сама, але розгляне варіант з приєднанням до загальноєвропейського рішення.

Читайте такожПлатіні допустив вихід європейських команд зі змагань під егідою ФІФА"Якщо УЄФА в цілому скаже про це, і всі країни захочуть так вчинити, я думаю, це буде правильно", - сказав Дайк.

"Немає сенсу, якщо одна або дві країни скажуть, що не будуть брати участь, тому що вони проведуть турнір без них, а це дуже несправедливо щодо вболівальників", - додав він.

Якщо УЄФА від імені організації вирішить бойкотувати мундіаль, то Англія тоді, швидше за все, підтримає цю ідею, сказав він.