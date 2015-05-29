УПЛ, 26-й тур, "Волинь" - "Металург" (Д): відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить стартовий матч заключного туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі донецький "Металург". Зустрічаються команди, які посідають місця у середині турнірної таблиці з 14 колективів - 7-е і 8-е.

Безперечно, на сьогоднішній день фаворитом зустрічі можна вважати лучан. До таких припущень підштовхує і статус господарів, і гарна форма, яку команда Віталія Кварцяного набрала ближче до завершення сезону. Варто сюди додати і кадрові втрати «Металурга», а також загальний настрій в клубі, що характерно для періоду невизначеності. Позитивними для «Волині» є і спогади про минулі протистояння з суперником. Якщо загальна перевага залишається за гостями, то результати останніх двох сезонів говорять про готовність переписати історію.

Незважаючи на те, що в грі зійдуться сусіди по турнірній таблиці, помінятися місцями вони вже не зможуть. "Волинь" не опустяться нижче 7-го місця, але має шанс увійти в 6-ку кращих, для чого зобов'язана перемогти і чекати недільної перемоги одеського «Чорноморця» над харківським "Металістом". Від харків'ян "Волинь" відстає на 2 бали. А ось гостям є що втрачати: в спину 8-го на даний момент колективу змагань дихають «Олімпік» і одноклубники з Запоріжжя. Їм також потрібно перемагати, щоб відстояти своє 8-е місце.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом вважається "Волинь" ставки на перемогу якої принимются з коефіцієнтом 1,58 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,89 до 1, а на перемогу "Металурга" - 4,95.

Матч "Волинь" - "Металург" розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляцію гри проводить телеканал 2+2.