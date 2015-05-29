Тренер збірної Грузії з футболу назвав склад команди на матч з Україною

Головний тренер національної збірної Грузії з футболу Каха Цхададзе викликав на майбутні в червні 2 матчі команди 24 футболіста, повідомляє Worldsport.ge.

Список гравців виглядає так:

Воротарі: Георгій Лорія ("Олімпіакос" (Греція), Нукрі Ревішвілі ("Тосно", Росія), Роін Квасхвадзе ("Отеллос", Кіпр).

Захисники: Олександр Амісулашвілі ("Інтер", Азербайджан), Гурам Кашія ("Вітесс", Голландія), Соломон Квірквелія ("Рубін", Росія), Уча Лобжанідзе ("Омонія", Кіпр), Каха Аладашвілі ("СКА-Енергія", Росія), Георгій Наваловский ("Тосно", Росія), Лаша Двалі ("Касимпаша", Туреччина), Лаша Салуквадзе ("Інтер", Азербайджан).

Півзахисники: Муртаз Даушвілі ("Карпати", Україна), Каха Махарадзе ("Пахтакор", Узбекистан), Джано Ананідзе ("Спартак", Росія), Олександр Кобахідзе ("Волинь" Україна), Валері Казаішвілі ("Вітесс", Голландія), Гогіта Гогуа ("СКА-Енергія", Росія), Леван Кенія ("Славія", Чехія), Торніке Окріашвілі ("Генк", Белгия), Джаба Канкава ("Дніпро", Україна).

Нападники: Леван Мчедлідзе ("Емполі", Італія), Мате Вацадзе ("Орхус", Данія), Георгій Чантурія ("Клуж" (Румунія), Бачана Цхададзе ("Інтер", Азербайджан).

Збірна Грузії 3-го червня вирушить на тренувальний збір в Австрію, 9-го червня проведе в Лінці товариський матч зі збірною України, а 13-го у Варшаві зіграє у матчі відбіркового циклу Євро-2016 зі збірною Польщі.