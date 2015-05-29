Підсумки виборів глави ФІФА оголосять на день пізніше

Підсумкова прес-конференція відбудеться в суботу, о 12:30 за київським часом у штаб-квартирі ФІФА, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу ФІФА.

У п'ятницю в Цюріху проходить заключний день 65-го конгресу ФІФА, на якому буде обраний президент організації. За цей пост сперечаються чинний глава ФІФА Йозеф Блаттер і принц Йорданії Алі бін Аль-Хусейн.

Конгрес ФІФА проходить на тлі найбільшого в історії організації корупційного скандалу. На початку тижня поліція заарештувала сім топ-чиновників організації. Через це багато впливових футбольні чиновники вимагали перенести вибори президента організації, а також закликали чинного президента ФІФА Йозефа Блаттера негайно піти у відставку. Тим не менш, Блатер відмовляється покидати свій пост. Більше того, він є основним кандидатом на перемогу в сьогоднішніх виборах.