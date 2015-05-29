Екс-віце-президента ФІФА відпустили під заставу і забрали на "швидкій"

Про це повідомляє AP.

72-річний Уорнер відмовився говорити з журналістами і не зміг сам покинути ізолятор, пославшись на сильне стомлення. В результаті його відвезли додому у машині швидкої допомоги. При цьому трохи пізніше Уорнер з квітковою гірляндою на шиї виступив перед прихильниками з промовою, відкинувши звинувачення в свою адресу.

«Якщо я крав гроші ФІФА протягом 30 років, хто давав мені гроші? Чому їм обвинувачення не пред'явлені? Чому звинувачення пред'явлені тільки вихідцям з країн Третього світу?» — заявив Уорнер.

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Бізнесмена і політика із Тринідаду і Тобаго затримали в Порт-оф-Спейн два дні тому в ході масштабної міжнародної операції. Пости в ФІФА він залишив у 2011 році після іншого корупційного скандалу, причетність до якого також заперечував.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Швейцарії були заарештовані сім високопоставлених чиновників ФІФА, підозрюваних в участі в корупційних схемах. В середу ФІФА тимчасово відсторонила від будь-якої пов'язаної з футболом діяльності 11 осіб, у відношенні яких ФБР, мін'юст і податкове відомство США ведуть розслідування.