Блаттер залишається головним претендентом на перемогу на виборах президента ФІФА

Вибори президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) відбудуться в п'ятницю на 65-му конгресі організації в швейцарському Цюріху. Про це повідомляє ТАСС.

79-річний Блаттер очолює ФІФА з 1998 року і може бути обраний у п'ятий раз - саме його кандидатура вважається фаворитом майбутнього голосування. 39-річний Аль-Хусейн очолює Йорданську футбольну асоціацію і є віце-президентом ФІФА.

Раніше про бажання балотуватися заявляв француз Жером Шампань, однак не зумів отримати підтримку національних асоціацій. У той же час, відомий португальський футболіст Луїш Фігу та голова Асоціації футболу Нідерландів Міхаель ван Праг зняли свої кандидатури, заявивши про підтримку Аль-Хусейна.

У виборах президента приймають участь всі члени ФІФА - делегати 209 національних асоціацій, що входять у федерацію. Не мають права голосу керівники континентальних асоціацій, зокрема, голова Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні.

На проведення виборів можуть вплинути події, пов'язані з розслідуванням корупції у цій організації. У середу в Цюріху за запитом США були затримані кілька високопоставлених чиновників ФІФА.

Незважаючи на заклики перенести вибори або відмовитися від участі в них, Блаттер, якому ніяких звинувачень не висунуто, залишається головним претендентом на перемогу.

Нинішнього главу ФІФА підтримують більшість асоціацій Азії, Африки та Америки, за Блаттера буде голосувати і Росія - про це повідомив президент Російського футбольного союзу Миколу Толстих.

При цьому 45-46 асоціацій Європи, за повідомленням голови УЄФА Платіні, підтримають Аль-Хусейна.