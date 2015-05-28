Нападник "Дніпра" Селезньов: Ми зробили велику справу, але все перекреслили

Після програшу у фіналі Ліги Європи футболістам "Дніпра" дуже складно почуватися добре.

Про це після гри з "Севільєю" розповів нападник "Дніпра" Євген Селезньов в інтерв'ю телеканалу 2+2, пише Football.ua.

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"Коли ти робиш великі кроки, коли ти в одному кроці від перемоги, після програшу ти відчуваєш себе не дуже добре. Ми зробили велику справу, але все перекреслили. Коли ти програєш такий фінал, тобі вішається медаль, але вона не золота. А цінується тільки золото. От і все. Тим більше в моєму випадку", - поділився емоціями Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Варшаві (Польща) завершився фінальний матч Ліги Європи сезону 2014/15, в якому дніпропетровський "Дніпро" грав з іспанською "Севільєю" і поступився з рахунком 2:3.